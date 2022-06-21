Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил поддержку планам вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник канцелярией главы британского правительства по итогам его разговора с Эрдоганом.

«В ожидании намеченного на следующую неделю саммита НАТО премьер-министр вновь выразил поддержку Великобритании вступления Швеции и Финляндии в альянс и согласился с президентом Эрдоганом, что все стороны должны продолжать работать вместе, чтобы найти путь для движения вперед», — отмечается в коммюнике.