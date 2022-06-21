Власти Великобритании за неделю выявили 219 новых случаев заражения оспой обезьян. Их общее число увеличилось на 27% и теперь достигает 793.

Об этом сообщило во вторник Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA).

Указывается, что абсолютное большинство заболевших — мужчины. К настоящему моменту вирус был обнаружен в крови лишь пяти проживающих в Великобритании женщин. В агентстве указывают, что инфекция распространяется внутри страны преимущественно среди лиц, вступающих в гомосексуальные связи. 766 из 793 выявленных случаев приходятся на территорию Англии, из них 498 были отмечены в Лондоне. Средний возраст заболевших — 37 лет.