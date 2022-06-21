Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявил, что США потрясены тем, что должностное лицо РФ может предполагать возможность смертной казни для попавших в плен на Украине американских наёмников.

«Мы видели комментарии Пескова по этому поводу. Потрясает то, что должностное лицо в России даже предполагает возможность смертной казни для двух американских граждан, которые находились на Украине», — заявил Кирби в ходе брифинга в Белом доме.