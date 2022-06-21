Словакия передаст Украине 12 истребителей МиГ-29.
Это произойдет сразу после того, как Польша и Чехия согласятся защищать её воздушное пространство, пока страна не получит F-16 из США.
Данную информацию приводит Visegrád 24.
Словакия передаст Украине 12 истребителей МиГ-29.
Это произойдет сразу после того, как Польша и Чехия согласятся защищать её воздушное пространство, пока страна не получит F-16 из США.
Данную информацию приводит Visegrád 24.
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