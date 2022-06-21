Военный самолет Су-25 потерпел крушение в Ростовской области. Как сообщили ТАСС во вторник в экстренных службах, пилот, по предварительным данным, погиб.

«Самолет разбился в Чертовском районе. Находившийся на борту пилот, по предварительной информации, погиб», — сказал собеседник агентства. По его словам, при ударе о землю самолет загорелся.

«Рассматривается техническая версия причины аварии», — сообщил источник. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. На земле жертв и разрушений нет.