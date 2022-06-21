Число погибших в результате обстрела Харькова 21 июня 2022 года достигло пяти, еще 11 человек получили ранения.

Об этом говорится в сообщении на Facebook начальника Следственного управления Главного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова.

«Российские военные обстреляли Индустриальный район. Обстреляны были коммерческие и жилые постройки. Ни одного военного объекта. Предварительно, из РСЗО «Ураган». К сожалению, 5 погибших, 11 раненых», — отметил он.

По его словам, следователе проводят осмотр места обстрела, открыто уголовное дело по статье «нарушение законов и обычаев войны».