АФФА приняла решение по поводу главного тренера молодежной сборной Азербайджана по футболу (U-21) Милана Обрадовича, пишет «Азериспорт».
Ассоциация приняла решение не продлевать контракт с сербским специалистом. Его контракт истек в этом месяце.
АФФА приняла решение по поводу главного тренера молодежной сборной Азербайджана по футболу (U-21) Милана Обрадовича, пишет «Азериспорт».
Ассоциация приняла решение не продлевать контракт с сербским специалистом. Его контракт истек в этом месяце.
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