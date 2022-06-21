АФФА приняла решение по поводу главного тренера молодежной сборной Азербайджана по футболу (U-21) Милана Обрадовича, пишет «Азериспорт».

Ассоциация приняла решение не продлевать контракт с сербским специалистом. Его контракт истек в этом месяце.