Выжившие на затонувшем российском крейсере «Москва» «срочники» рассказали, что их вновь посылают в зону боевых действий. Об этом пишет «Новая газета».

По данным их родителей, обратившихся с соответствующим письмом в прокуратуру, военнослужащие содержатся на сторожевом корабле «Ладный», который был введен в эксплуатацию в 1981 году. Родные матросов утверждают, что корабль нуждается в ремонте и не очень пригоден для походов.

В письме сказано, что сейчас на корабле находятся 49 срочников с крейсера «Москва». Многие из них не хотят вновь принимать участие в военных действиях, пишет издание.