Украинские военные рассказали об ударе по острову Змеиный в Черном море, который контролируют российские силы.

«Был нанесен сосредоточенный удар с применением различных сил и способов поражения, в ходе которого островной гарнизон получил значительные потери. Военная операция продолжается и требует информационной тишины до ее завершения», — говорится в сводке оперативного командования «Юг».

Ранее сегодня Минобороны РФ утверждало, что российская армия отбила атаку украинских войск на остров Змеиный, сбила в воздухе 13 беспилотников ВСУ.

«20 июня около 5 часов утра киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный», — говорилось в заявлении.