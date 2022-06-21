Я очень благодарен моему дорогому брату Шавкату Миромоновичу за эту инициативу и за создание такого красивого уголка в центре Ташкента в память о моем отце Гейдаре Алиеве. Об этом 21 июня на открытии площади Гейдара Алиева в Ташкенте сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что улица, площадь, барельеф, красивый парк – это истинное братское отношение к памяти великого лидера азербайджанского народа, ко всему азербайджанскому народу

«Мы в Азербайджане очень ценим это, весьма признательны вам и считаем это поистине братским отношением наших узбекских братьев к нашему великому лидеру, к нашей общей истории. Это также дань уважения всему азербайджанскому народу, которому Гейдар Алиев посвятил всю свою жизнь. Я очень благодарен Шавкату Миромоновичу за его искренние слова о моем отце. Он очень уважительно и точно охарактеризовал нашего Лидера. Гейдар Алиев посвятил всю свою жизнь служению Азербайджану. Он всегда был с народом и в советский период, и в период независимости. Он всегда был с народом в самые тяжелые времена, когда наш народ подвергался агрессии и гонениям. Он открыто осудил советское руководство за вторжение в Баку и убийство и ранение сотен невинных граждан Азербайджана 20 января 1990 года, за два года до распада Советского Союза. Это требовало большой политической решимости. Потому что тогда еще не было известно, когда прекратит свое существование Советский Союз. Он сделал это. Он был со своим народом даже в самый тяжелый период, когда была совершена агрессия против Нахчыванской Автономной Республики. Будучи руководителем Нахчыванской Автономной Республикой он фактически защитил от агрессии эту историческую территорию Азербайджана, эту древнюю землю. По его инициативе именно в Нахчыване, задолго до распада Советского Союза и восстановления независимости Азербайджана флаг Азербайджанской Демократической Республики, существовавшей в 1918-1920 годах, был официально принят в качестве государственного флага.

Во время гражданской войны по воле народа именно Гейдар Алиев в 1993 году остановил гражданскую войну и вывел нашу страну на путь развития. Укрепление государственности в Азербайджане, реформы, развитие – все это связано с его именем, и мы гордимся тем, что продолжаем его дело. Незадолго до смерти в своем политическом завещании к азербайджанскому народу он сказал: «То, что не смог сделать я, сделают мои последователи». Мы, его последователи, гордимся тем, что выполнили все его заветы и, прежде всего, восстановили историческую справедливость, восстановили территориальную целостность Азербайджана», — цитирует президента АПА.