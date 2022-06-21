В Военно-морских силах (ВМС) проводятся тактические учения.

На брифинге, состоявшемся до выхода кораблей из пункта базирования, командующий Военно-морскими силами контр-адмирал Субхан Бекиров заслушал доклады о ходе учений и предстоящей деятельности.

Было отмечено, что основной целью учений является отработка совместной деятельности корабельных тактических групп и групп специального назначения при выполнении задач по предназначению в различных условиях, совершенствование навыков командиров и штабов по организации боевых действий и управлению силами в бою.

В тактических учениях задействованы более 30 кораблей и катеров ВМС, а также до 1500 военнослужащих личного состава.

В ходе учений в азербайджанском секторе Каспийского моря подразделениями ВМС будет осуществлена практическая деятельность по выполнению боевых задач в целях охраны и защиты энергетической инфраструктуры.