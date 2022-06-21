В грузинском городе Батуми прошла международная конференция на тему «Транспортировка нефтеналивных грузов по Южно-Кавказскому транспортному коридору». Были обсуждены возможности транспортировки нефти и нефтепродуктов из Казахстана и Туркменистана через Азербайджан и Грузию.

Об этом сообщили в ООО ADY Express, дочерней компании ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

На мероприятии обсуждалась последняя ситуация в связи с транспортировкой и логистикой нефтеналивных грузов, возникшая в результате геополитических изменений последних месяцев. В ходе конференции в центре внимания находился вопрос вывода этой продукции на мировой рынок через Южно-Кавказский транспортный коридор. В связи с этим участниками коридора была предоставлена обширная информация о транспортных, логистических и инфраструктурных возможностях. Кроме того, участникам конференции была предоставлена возможность установить новые коммерческие контакты в ходе встреч и переговоров.

В ходе мероприятия особое внимание было уделено транспортировке нефтеналивных грузов из Казахстана и Туркменистана и возможности перевалки этих грузов. Обсуждены вопросы пропускной способности портов и нефтяных терминалов Казахстана, Туркменистана и Азербайджана на Каспии, возможности железных дорог. Выступивший на мероприятии начальник отдела логистики ООО ADY Express Юсиф Рамазанов подробно рассказал о перевозке таких грузов Азербайджанскими железными дорогами, а также о транзитных возможностях страны по перевозке нефти и нефтепродуктов.