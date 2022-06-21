Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел во вторник телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что состоялся обмен мнениями по состоянию и перспективам турецко-британского взаимодействия. Собеседники акцентировали внимание на теме сотрудничества в сфере оборонпрома.

Обсуждены региональные процессы, в том числе тема войны в Украине.

Эрдоган подчеркнул необходимость обязательного урегулирования вопроса безопасного вывоза зерна из портов Украины.