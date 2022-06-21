В Иране убит еще один высокопоставленный инженер. Его охранник тоже погиб. Неизвестные в масках открыли по нему огонь, затем скрылись.

Как передают иранские СМИ, убитый занимал высокую должность в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) и разрабатывал новые виды оружия.

Также сообщается, что спецслужбы Ирана разоблачили в провинции Систан и Белуджистан сеть агентов «Моссада», целью которых были убийства высокопоставленных ученых.

Это убийство – продолжение серии ликвидаций, объектами которых стали иранские ученые и инженеры, задействованные в оборонных проектах, связанных с производством ракет и ядерного оружия.