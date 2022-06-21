В список, как сообщает Bild, включены все вооружения, которые были поставлены или должны быть поставлены, список опубликован в общем доступе. Ранее его видели только члены парламента в отделе секретной охраны Бундестага.

Поставленное на данный момент оружие включает 3000 патронов Panzerfaust, 100 000 ручных гранат, 2700 Fliegerfaust, 500 зенитных ракет Stinger, 100 пулеметов и 16 миллионов патронов. Кроме того, 23 000 боевых касок, 178 автомашин, 1 200 больничных коек, полевой госпиталь и многое другое.

Правительство Германии по-прежнему планирует поставить, среди прочего:

• 10 000 единиц артиллерийских боеприпапасов

• 53 000 единиц зенитных боеприпасов

• 5,8 млн патронов

• 7 самоходных гаубиц 2000 (артиллерийских орудий)

• 5000 боевых шлемов

• 40 разведывательных беспилотников

• 10 бронированных автомобилей

• 4 робота-сапёра

• 65 холодильников для медицинских принадлежностей

• 54 бронетранспортера с вооружением

• 30 зенитных танков «Гепард», включая около 6000 боеприпасов

• 1 ЗРК «Ирис-Т» SLM

• 1 артиллерийский радар слежения «Кобра»

• 80 автомобилей Toyota pick-up

• 3 реактивные системы залпового огня с боеприпасами