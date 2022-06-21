В список, как сообщает Bild, включены все вооружения, которые были поставлены или должны быть поставлены, список опубликован в общем доступе. Ранее его видели только члены парламента в отделе секретной охраны Бундестага.
Поставленное на данный момент оружие включает 3000 патронов Panzerfaust, 100 000 ручных гранат, 2700 Fliegerfaust, 500 зенитных ракет Stinger, 100 пулеметов и 16 миллионов патронов. Кроме того, 23 000 боевых касок, 178 автомашин, 1 200 больничных коек, полевой госпиталь и многое другое.
Правительство Германии по-прежнему планирует поставить, среди прочего:
• 10 000 единиц артиллерийских боеприпапасов
• 53 000 единиц зенитных боеприпасов
• 5,8 млн патронов
• 7 самоходных гаубиц 2000 (артиллерийских орудий)
• 5000 боевых шлемов
• 40 разведывательных беспилотников
• 10 бронированных автомобилей
• 4 робота-сапёра
• 65 холодильников для медицинских принадлежностей
• 54 бронетранспортера с вооружением
• 30 зенитных танков «Гепард», включая около 6000 боеприпасов
• 1 ЗРК «Ирис-Т» SLM
• 1 артиллерийский радар слежения «Кобра»
• 80 автомобилей Toyota pick-up
• 3 реактивные системы залпового огня с боеприпасами
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