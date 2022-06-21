В турецкой Конье проводятся международные тактико-летные учения «Анатолийский орел-2022».

Как сообщили в Министерстве обороны, на первом этапе учений участники были проинформированы о правилах безопасности по плану, составленному инструкторами, объяснены вопросы, связанные с полетами и другими заданиями.

Согласно плану, военные пилоты после уничтожения средств ПВО условного противника нанесли авиаудары по назначенным целям.

Поставленные в учении задания были успешно выполнены.

Отметим, международные тактико-летные учения будут продолжены до 1 июля.