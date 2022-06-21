С нетрадиционной кражей столкнулись сотрудники 2-го отделения полиции Хазарского района Баку. Неизвестный водитель на автомобиле Ford проник на территорию НГДУ (Нефтегазодобывающее управление) в поселке Бузовна и при помощи технических средств пытался украсть оттуда нефть.

Однако, как сообщили Minval.az, мужчине помешали довести задуманное до конца. Он успел скрыться до того, как на место прибыли стражи порядка. В настоящее время полицейские работают над установлением личности подозреваемого. Известно, что автомобиль, на котором мужчина проник на территорию НГДУ, принадлежит Б.Аббасовой.

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