14 июня в Дендрологическом парке, расположенном на улице Р.Бейбутова, 6-й микрорайон Бинагадинского района Баку, вспыхнул пожар.

Как сообщает МЧС, в результате пожара сгорела сухая трава на участке в 500 кв.м.

Усилиями ГПС МЧС пожар был потушен, распространение огня на прилегающие территории не допущено.

В связи с этим сотрудниками Государственной противопожарной службы МЧС приняты необходимые меры для установления причин инцидента и возможных виновных лиц.

В результате расследования установлено, что поджог совершил Самедов Эмиль Назим оглу. Мужчина признался в преднамеренном поджоге.

Материалы, собранные в отношении Самедова Эмиля Назим оглы направлены в Управление полиции Бинагадинского района.