Венецианская комиссия Совета Европы опубликовала вчера на своем официальном сайте заключение по закону Азербайджана «О Медиа».

Как сообщили в агентстве MEDİA, официальная позиция по вопросам, упомянутым в обзоре, была представлена в письменной форме Венецианской комиссии, и некоторые из этих аргументов в той или иной форме были отражены в окончательном заключении.

Законопроект неоднократно обсуждался не с “избранными группами”, как отмечено в отзыве, а с участием представителей СМИ и экспертов из разных сегментов общества.

В отличие от предыдущего соответствующего закона, Закон “О медиа” подходит через более широкую призму к журналистской деятельности, ссылаясь на международный опыт в отношении понятия «журналист», и направлен на защиту профессиональной деятельности азербайджанских журналистов от ограничений не только внутри страны, но и за ее пределами.

Закон создает условия для использования механизмов защиты субъектов медиа, деятельность которых направлена на территорию и население Азербайджанской Республики, а также обеспечивает выполнение журналистами в чрезвычайных ситуациях профессионального долга в безопасных условиях.

Тогда как в отзыве отсутствует элемент «насилие», поддержка призывов, направленных на нарушение территориальной целостности государства, ни в коем случае не может быть принята нашей стороной. Такой подход к стране, долгие годы ставшей жертвой захватнической политики и террора, территориальная целостность которой нарушена, не сочетается с верховенством права, журналистским профессионализмом и национальными интересами нашего народа.

Как утверждается в заключении, трудностей в понимании требований закона относительно субъектов медиа (статья 26) не существует. Статья 26 охватывает не лиц, привлеченных к уголовной ответственности за причинение вреда какому-либо памятнику культуры, а лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления, а также за преступления против общественной нравственности и преступления этой категории конкретно отражены в Уголовном кодексе АР (сексуальное насилие, расовая дискриминация, насильственные действия сексуального характера и т. д.).

Закон категорически не исключает учреждения и финансирования субъектов СМИ иностранными лицами. В таком случае просто определяется доля участия в уставном капитале, предоставление лицом информации Агентству для осуществления деятельности в качестве субъекта печатных и онлайн-СМИ вовсе не является разрешением, а носит чисто декларативный характер, что неразумно отождествлять с процедурой лицензирования.

При комментировании требований, предъявляемых к журналистам по включению в реестр СМИ, упущен важный нюанс: реестр является для них добровольным, применение каких-либо ограничений в отношении журналистов, не включенных в реестр, не является предметом обсуждения.

После разъяснения круга лиц, являющихся недееспособными и ограниченно дееспособными, Венецианская комиссия приняла подход агентства MEDİA по данному вопросу.

Подробно изложено, что статьи 15.1.3 и 15.1.4 закона предусматривают исключительно данные предварительного расследования, а не всю информацию о каком-либо преступлении, в результате чего подход Венецианской комиссии к этим статьям был выражен более адекватно.

С сожалением подчеркиваем, что представление некоторыми субъектами СМИ мнения, отраженного в заключении комиссии, вырвано из контекста и рассчитано на создание замешательства в общественном мнении и является результатом тенденциозного отношения к осуществляемым в Азербайджане медиа-реформам. Тот факт, что Венецианская комиссия в своем заключении не превращает статьи закона в предмет обсуждений, демонстрирует подход, сходящийся с позицией агентства MEDİA, это заслуживает похвалы и является показателем эффективного диалога с международной организацией.