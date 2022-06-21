Несмотря на неоднократные предупреждения, сделанные предприятиям общественного питания, владельцам ресторанов и домов торжеств, загрязняющих атмосферу превышающими норму выбросами и канцерогенами, результаты мониторинга показывают, что в ряде объектов общественного питания до сих пор наблюдаются аналогичные случаи.

Об этом сказала пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Ирада Ибрагимова.

По ее словам, в целях принятия административных мер с 1 июля будут проводить регулярный мониторинг, а в отношении нарушителей требований будут приняты меры в соответствии с законом.