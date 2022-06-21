Россия провела военные учения с ракетными стрельбами в Балтийском море. В маневрах принимали участие 10 судов.

В частности, экипаж корвета «Сообразительный» совершил пуск противокорабельной ракеты с попаданием в мишень, а также отработал учение с применением артиллерийского комплекса А-190.

«Ракетная стрельба выполнялась с использованием главного ударного оружия корвета – противокорабельного ракетного комплекса «Уран», – говорится в сообщении СМИ России.

При этом морской полигон, на территории которого разворачивались учения, был объявлен временно опасным для гражданской авиации и судоходства.