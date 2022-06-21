Работники «Боржоми» завершили длившуюся почти два месяца забастовку.

Руководство и сотрудники компании достигли договоренностей по всем пунктам. Так, сегодня было решено, что лишь двое из 50 сотрудников не вернутся на работу: они будут трудиться в профсоюзах, в офисе на территории завода, передает Sputnik Грузия.

Задолженность по зарплате за апрель будет погашена завтра, остальные пункты договора планируется выполнить поэтапно.

Судебный иск против руководства завода забастовщики заберут после официального оформления договоренностей.