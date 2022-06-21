После обстрела ВСУ захваченных россиянами «вышек Бойко» РФ в качестве ответа может нанести удар «по центрам принятия решений» в Киеве.

Об этом сегодня заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live».

Он призывает жителей Киева, в частности, Печерского и других центральных районов не игнорировать сигналы тревоги в ближайшие дни.

Арестович также отметил, что в результате ударов ВСУ по острову Змеиный российский флот оказался в очень неприятной ситуации.

«Полностью изменились правила игры на море. Им сейчас нужно оправиться от шока и найти добровольцев на доставку грузов и боекомплекта на Змеиный», — добавил он.