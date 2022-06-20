Представители Турции, Швеции и Финляндии провели в Брюсселе конструктивные переговоры по заявкам Хельсинки и Стокгольма на членство в НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, консультации сторон продолжатся с целью устранения обоснованных опасений Турции в сфере безопасности в связи с намерением двух скандинавских стран присоединиться к блоку.

«Я приветствую сегодняшнюю конструктивную встречу, посвященную историческим заявкам Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО сделает Североатлантический альянс еще сильнее, а весь евроатлантический регион — более безопасным. У Турции есть законные опасения по поводу безопасности, которые нам необходимо решить. Поэтому мы продолжим обсуждение заявок Финляндии и Швеции на членство в НАТО», — заявил Столтенберг.

Глава блока выразил надежду на скорейшее урегулирование вопроса о присоединении Швеции и Финляндии в НАТО.

В заявлении отмечается, что переговоры будут продолжены в ближайшие дни.