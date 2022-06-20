Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович оценил возможный удар по ВСУ по Крымскому мосту.

«Во-первых, до Крымского моста не добьют даже HIMARS [американские гаубицы] при нынешнем начертании поля боя. Во-вторых, уничтожить Крымский мост это очень сложная техническая задача… Он так сделан, что там тактическим ядерным ударом надо наносить туда, чтобы его обрушить, потому что даже прилет пяти тонн взрывчатки эту опору не разрушит до конца. А что касается полотна — оно быстро восстанавливается» — сказал Арестович.

При этом он отметил, что в мост сложно попасть.