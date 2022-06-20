Власти Венгрии предложили предоставить свою территорию для перевозки зерна с Украины в другие страны. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Через венгерскую территорию намерены пропускать любые продовольственные грузы, отправляемые с Украины в другие части мира. «В основном в Северную Африку или на Ближний Восток», — сказал министр.

Сийярто сделал это предложение на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

«По железным дорогам можно быстро добраться из Венгрии в порты Юго-Восточной Европы», — отметил венгерский министр.