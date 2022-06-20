Заработные платы депутатов Милли Меджлиса будут повышены.

По этому поводу вносятся изменения в закон «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики».

На данный момент председатель Милли Меджлиса получает ежемесячный должностной оклад в размере 2475 манатов. Согласно изменениям, председатель Милли Меджлиса будет получать ежемесячную зарплату в размере 3550 манатов, уточняет «Репорт».

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса будет получать 90% от указанной суммы, заместитель председателя Милли Меджлиса — 85%, председатели комитета и комиссии Милли Меджлиса — 80%, заместитель председателя комиссии Милли Меджлиса — 75%, а депутат Милли Меджлиса — 70% от месячного должностного оклада председателя Милли Меджлиса.