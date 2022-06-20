Министр культуры Азербайджана Анар Керимов провел переговоры с министром культуры и исламской ориентации Ирана Мехди Исмаили.

В ходе встречи А.Керимов выразил уверенность, что в отношениях между Ираном и Азербайджаном откроется новая страница. Он отметил, что отношения между Азербайджаном и Ираном находятся на высоком уровне и могут развиваться еще интенсивнее:

«Целью визита в Иран является развитие культурных связей, а также развитие политических и экономических связей между двумя странами. Существует широкий потенциал для развития связей между двумя странами. Примером этому является организация книжной выставки, сотрудничество в области литературы».

Министр приветствовал заинтересованность Ирана в деятельности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, особенно в Шуше.

Анар Керимов пригласил министра культуры и исламской ориентации Ирана посетить Азербайджан.

Мохаммад Мехти Исмаили при этом назвал связи между двумя странами узами дружбы и братства.

«Если есть препятствия с точки зрения развития связей, то мы должны устранить их» — сказал Мохаммад Мехди Исмаили.

Он добавил, что в ближайшее будущее между двумя странами будет подписан меморандум о взаимопонимании, который придаст импульс развитию отношений.