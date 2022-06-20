В ближайшие дни ЕС окончательно определит детали финансового пакета для Украины в размере €9 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на троих европейских чиновников.

Новый пакет помощи Киеву будет состоять из «25-летних кредитов с 10-летним льготным периодом для возмещения основной суммы долга». Источники заявляют, что выплаты процентов будут покрываться из бюджета ЕС.

О том, что ЕС выделит Украине кредит в размере €9 млрд до конца 2022 года, ранее заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.