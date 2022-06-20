Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия собирает силы для атаки на Харьков и захвата Славянска.

Об этом он заявил во время выступления на открытии форума глобальной политики Института международных политических студий.

«Сейчас армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Мы его деоккупировали, этот регион. А они хотят снова, и мы это видим. А там-полтора миллиона жителей. Постоянно бомбардируют Николаев – а там почти полмиллиона жителей. Хотят захватить и полностью разрушить Славянск – там до войны было сто тысяч жителей», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина сделает все возможное, чтобы остановить россиян и защитить людей.

«Но чтобы сделать это быстрее, нам нужна поддержка, современное оружие. Такое оружие, которое имеет больший потенциал, чем у российской армии. Вот почему я трачу столько эмоций, столько времени и столько усилий, чтобы убедить всех наших партнеров передать нам мощное оружие. Это вопрос жизней», — подчеркнул он.