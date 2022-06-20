Президент Украины Владимир Зеленский совершил тайный визит в Лисичанск Луганской области.
«Он приехал тогда под обстрелами, скрытно, поддержать и увидеть своими глазами, разобраться. Был с нами», — сообщила депутат Марьяна Безуглая.
Президент Украины Владимир Зеленский совершил тайный визит в Лисичанск Луганской области.
«Он приехал тогда под обстрелами, скрытно, поддержать и увидеть своими глазами, разобраться. Был с нами», — сообщила депутат Марьяна Безуглая.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий