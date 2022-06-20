Днем 20 июня российские войска нанесли по югу Украины массированный ракетный удар. Об этом проинформировала пресс-служба оперативного командования «Юг».

«Днем в течение трех часов враг нанес по югу страны массированный ракетный удар 14 ракетами», – говорится в сообщении командования, опубликованном в Telegram-канале Одесского горсовета.

Россияне в «бессильной злобе на успехи наших войск» наносили удары по Очакову Николаевской области, Белгород-Днестровскому району Одесской области и по самой Одессе, заявили в командовании.

Согласно релизу, в результате обстрелов в Одесской области и пригороде Очакова «повреждены сельскохозяйственные площади».

«В Одессе в результате попадания ракеты выгорел логистический продовольственный склад. Пожар на площади более 300 м² оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших среди гражданского населения нет», – говорится в сообщении.