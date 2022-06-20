В социальных сетях распространились фотографии ограждения опоры высоковольтной линии электропередачи в непосредственной близости от дворца торжеств «Мадонна» в Низаминском районе Баку.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) выступило с заявлением по этому поводу. В пресс-службе организации сообщили, что в ходе осмотра местности специалистами Государственной противопожарной службы было выявлено, что опора высоковольтной линии электропередач, расположенная по указанному адресу, была ограждена.

В результате забор был снесен.