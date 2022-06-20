Делегация Федерального министерства экономики и защиты климата Германии посетит Баку с целью обсуждения с Азербайджаном вопросов энергообеспечения. Об этом агентству «Тренд» сообщил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг.

«Азербайджан является одним из ближайших партнеров и нашим поставщиком энергии. Из-за ситуации в Украине весь международный газовый и нефтяной рынок находится в смятении, но мы намерены сократить импорт нефти из России. В то же время Германия и другие члены Европейского союза также хотят отказаться от российского газа, поэтому мы ищем новые ресурсы», — сказал Маниг.

«Одним из крупнейших газовых трейдеров в мире является компания Uniper. Это немецкая компания, базирующаяся в городе Дюссельдорф. Компания является близким партнером SOCAR. У них есть совместное предприятие SOCAR-Uniper, которое базируется здесь, в Баку», — добавил дипломат.