Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН сократит размер продовольственных пайков беженцам почти наполовину в связи с продовольственным кризисом, сообщает Bloomberg.

«Мы вынуждены принять полное отчаяния решение сократить продовольственные пайки для беженцев, которые полагаются на нас в своем выживании», — цитирует агентство исполнительного директора ВПП Дэвида Бизли.

По оценке ООН, в наибольшей степени от сокращения продовольственных пайков пострадают беженцы в Эфиопии, Кении, Южном Судане и Уганде.