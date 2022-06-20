Крупнейшая международная логистическая компания DHL приостановила свою работу в России и странах ЕАЭС в связи с войной в Украине, сообщает Minval.az со ссылкой на Orda.kz.

В июле 2021 года министерство индустрии и инфраструктурного развития РК заключило с DHL меморандум о сотрудничестве по развитию транспортно-логистической инфраструктуры грузового терминала столичного аэропорта. Иными словами, DHL арендовала терминал.

Это позволило увеличить грузооборот на 27%. И даже несмотря на январские события и военные действия в Украине, этот поток не снизился в 2022 году.

«В связи со сложившейся ситуацией в Украине, в марте 2022 года DHL приостановили деятельность на территории Российской Федерации и странах ЕАЭС. ТОО «ДХЛ Логистика (Казахстан)» заявило о расторжении договора АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» с 27 августа 2022 года», — заявили в компании.