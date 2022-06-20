Бакинский государственный университет (БГУ) выступил с заявлением в отношении преподавателя, чья аудиозапись была распространена в соцсетях.
Как сообщили в университете, трудовой договор с Садагат Ахмедовой расторгнут.
Отметим, ранее была распространена аудиозапись, как Садагат Ахмедова просила взятку у студентов. Утверждалось, что преподаватель массово срезала студентов, чтобы вымогать у них деньги.
Преподаватель в аудиозаписи отмечала, что если студенты заплатят 3000-5000 манатов, вопрос будет решен.
Нашли чем удивлять. Университеты нужно закрыть, рассадники коррупции и бездельников. Эти деньги нужно направить на финансирование получения зарубежного образования, особенно технических 2-х годичных программ, никому не нужны бездарные бакалавры, пора менять всю систему, которая не работает. 80% продавцов в Седереке имеют дипломы бакалавров, это как? Если в них нет потребности, зачем их плодить, как гривы после дождя? Если они получили бездарное образование из-за коррупционеров-учителей, закройте уже вузы и пошлите их обучаться на Запад. Пора уже решать острую проблему нехватки кадров, не тех, кто сидит в Седереке, а тех, кто имеет реальные знания, навыки и желание по-настоящему работать на родине.
С такими надо не только «расторгать трудовой договор», но и возбуждать уголовные дела по статьям «вымогательство, коррупция, причинение злостного вреда системе образования и воспитания квалифицированных кадров страны, антигосударственная и антипрезидентская деятельность», вообще лишать права работать преподавателем в учебных заведениях страны.
Потому что это — ВРАГИ нашей государственности и нашего народа.
Это — ПОЗОР.
Именно такие наглые, алчные, аморальные эгоисты на значимых должностях и разрушают нашу народную ЭТИКУ И МОРАЛЬ и подрывают нашу СУВЕРЕННУЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ.
На самом деле, это очень серьёзно.
Из-за них молодёжь вырастает циничной, а общество в целом погружается в негатив.
Это — раковая опухоль, которую необходимо вытравить из нашего государственного организма и народного менталитета, всё ещё склонного часто воспринимать подобные явления как некую норму, «традицию».
Прошли те времена. В Новой Эре этого быть не должно.
До кого это ещё не дошло — пусть дойдёт.
Не прошли и не пройдут, пока Президент не возмется САМ за эту проблему. Он не занимается этой проблемой уже 20 лет, и его кадровая политика — провал, если она вообще есть. Он сам создал систему, когда всё заточено на его личности, поэтому все ждут когда он сам будет решать эти проблемы. А если он хочет изменений, нужно реформировать всю систему образования. Само собой ничего в этой стране не решается, и без его вмешательства все остается так, как есть. Он же решил вопрос с парковкой…никто в стране, НИКТО, не смог решить проблему незаконных, возмутительных, наглых действий тех, кто снес тротуар и сделал парковку посреди самой центральной улицы города. НИКТО!!! А Президент смог! Это как называется? Это называется полный провал системы руководства и принятия решений, полный провал в кадровой политике.