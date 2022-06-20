Бакинский государственный университет (БГУ) выступил с заявлением в отношении преподавателя, чья аудиозапись была распространена в соцсетях.

Как сообщили в университете, трудовой договор с Садагат Ахмедовой расторгнут.

Отметим, ранее была распространена аудиозапись, как Садагат Ахмедова просила взятку у студентов. Утверждалось, что преподаватель массово срезала студентов, чтобы вымогать у них деньги.

Преподаватель в аудиозаписи отмечала, что если студенты заплатят 3000-5000 манатов, вопрос будет решен.