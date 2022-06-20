ВСУ отбросили российские силы с первой линии обороны в Херсонской области.

Об этом сообщил советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире телеканала «Эспрессо».

По его словам, российская армия сейчас укрепляется на второй и третьей линии обороны. ВСУ нанесли точные удары по складам, находящимся в тылу.

«В Новой Каховке три раза подряд было меткое попадание по складам с боеприпасами врага», — рассказал он.

Хлань отметил, что возле Софиевки и села Давидов Брод были контрнаступательные действия.

«Там враг закрепляется на побережье реки Ингулец», — сказал Хлань.

Он добавил, что в Херсонской области вооруженные силы Украины имеют преимущество над российскими войсками.