21 июня в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Будет дуть южный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днем-31-36° тепла, в Баку ночью — 20-22° тепла, днем — 33-35° тепла.

Атмосферное давление снизится с 759 мм ртутного столба до 748 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 40-50 %.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем — 32-37° тепла, в горах ночью- 8-13° тепла, днем — 20-24° тепла.