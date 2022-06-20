Мы не знаем, что нас ожидает осенью в связи с коронавирусом.

Об этом сказала журналистам представителем ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, передает АПА.

Она порекомендовала, чтобы лица старше 50 лет, входящие в группу риска, обязательно вакцинировались:

«Как и в мире, в Азербайджане наблюдается уменьшение случаев заражения коронавирусом. ВОЗ контролирует новые виды вируса и новые штаммы. Не следует забывать, что появились новые варианты штамма «омикрон». Мы проводим наблюдения в этой сфере. Пандемия продолжается. Мы не знаем, что нас ожидает осенью. Поэтому необходимо соблюдать все защитные меры, которых мы придерживались два года», — подчеркнула Харманджи.

Она посоветовала вакцинироваться бустерной дозой: «Решение об очередной дозе покажет время. Вакцина от гриппа вводится каждый год, а сколько будет продолжаться вакцинация от COVID-19 мы пока не знаем. Возможно, что в будущем обе вакцины — от коронавируса и гриппа будут вводиться вместе. Но это тема пока на стадии обсуждения, конкретного решения нет».