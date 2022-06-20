Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев впервые прокомментировал недовольство группы раненых участников войны.

Бабаев сказал журналистам, что государственная поддержка семей шехидов, инвалидов и участников войны является приоритетным направлением работы министерства.

«Лицам этих категорий были повышены размеры пособий и пенсий. Это больше на 60%. Большинству этих лиц были назначены выплаты в проактивном порядке. Представители Госфонда соцзащиты, Госагентства занятости навещали многих на дому, оценили их возможности, этим лицам были оказаны услуги по назначению соцвыплат и занятости. Врачи Госкомиссии медицинской экспертизы посетили более 6 тысяч раненых участников в больницах и на дому, оценили их медицинском состояние», – утверждает он.

Бабаев, слова которого приводит АПА, добавил, что в среднем этим лицам ежемесячно оказывалось более 10 тысяч услуг.

«Были обеспечены их социальные выплаты. Размер соцвыплат вдвое больше, чем у лиц других категорий. Около 6 тысяч этих лиц привлечены к программе самозанятости, более 5 тысяч трудоустроены, 3500 обеспечены жильем. Все программы продолжаются. Забота и поддержка государства будет продолжена», — заявил он.