В Сети распространился цветной видеоролик, на котором запечатлены Мамед Эмин Расулзаде, Мамед Гасан Гаджинский, Ахмед Пепинов и другие видные азербайджанские политики.

На кадрах показаны делегации, присутствовавшие на мирной конференции делегаций Османской империи и Закавказского сейма 20 марта 1918 года.

На этом видео показаны редкие кадры Расулзаде. На тот момент основателю Азербайджанской Демократической Республики было 34 года.

На кадрах запечатлены Халил бек Хасмамедов, Мамед Эмин Расулзаде, Ахмад Джовдат Пепинов, Мир Ягуб Мехтиев, Акбар ага Шейхулисламов, Ибрагим бек Гейдаров, Мамед Гасан Хаджинский, Гейдар бек Абашидзе Акакий Чкенкели, Георгий Гвазава, Русудан Микеладзе, Георгий Ласхишвили, Александр Хатисян, Рауф (Орбай) бек, Тевфик бек и др.