Генпрокуратура Азербайджана начала расследование смерти бывшего госсекретаря РСФСР, первого зампреда правительства России в 1991-1992 годах Геннадия Бурбулиса. Об этом Minval.az передает со ссылкой на портал «Гафгазинфо».

Пресс-секретарь Бурбулиса Андрей Марков накануне сообщил «Интерфаксу», что бывший государственный секретарь РСФСР не болел.

«Он чувствовал себя хорошо и только что посетил IX Глобальный Бакинский форум», – заявил Марков.

Бурбулис, по данным СМИ, скончался в отеле Four Seasons. Около 17:00 его состояние внезапно ухудшилось, и, хотя его сразу доставили в травмпункт, он скончался.