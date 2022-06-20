За минувшие сутки российские войска потеряли 200 человек из личного состава. Всего число ликвидированных в Украине российских военных превышает 33 800 человек, сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России на 20 июня ориентировочно составили:

личного состава — около 33800 (+200) человек ликвидировано,

танков — 1477 (+9),

боевых бронированных машин — 3588 (+11),

артиллерийских систем — 749 (+4),

РСЗО — 238 (+3),

средства ПВО — 98 (+0),

самолетов — 216 (+0),

вертолетов — 181 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня — 601 (+3),

крылатые ракеты — 130 (+0),

корабли / катера — 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн — 2527 (+4),

специальная техника — 55 (+0).

По данным ведомства, за прошедшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Запорожском направлениях.