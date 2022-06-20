За минувшие сутки российские войска потеряли 200 человек из личного состава. Всего число ликвидированных в Украине российских военных превышает 33 800 человек, сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России на 20 июня ориентировочно составили:
личного состава — около 33800 (+200) человек ликвидировано,
танков — 1477 (+9),
боевых бронированных машин — 3588 (+11),
артиллерийских систем — 749 (+4),
РСЗО — 238 (+3),
средства ПВО — 98 (+0),
самолетов — 216 (+0),
вертолетов — 181 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 601 (+3),
крылатые ракеты — 130 (+0),
корабли / катера — 14 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 2527 (+4),
специальная техника — 55 (+0).
По данным ведомства, за прошедшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Запорожском направлениях.
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