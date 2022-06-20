Утерян контроль над поселком Метелкино в Северодонецке, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

«Метелкино, к сожалению, мы уже не контролируем, и противник копит резервы, пытаясь такой ползучей тактикой продавить линию обороны», — заявил Гайдай в эфире телемарафона.

По его словам, противник готовит прорыв в районе Тошковки и Устиновки. Эти села находятся южнее Лисичанска, на правом берегу Северского Донца.

По данным западной прессы контроль над Тошковки может позволить российской армии «затянуть петлю», взяв контроль над трассой в этом районе и отрезав Лисичанск с юга.