В мае Китай нарастил импорт российской сырой нефти на рекордные 55 процентов год к году. Россия оказалась на первом месте среди всех экспортеров, сместив Саудовскую Аравию, сообщает Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Объем поставок нефти из России в мае оказался почти 8,42 миллиона тонн, то есть около 1,98 миллиона баррелей в сутки. Это на четверть выше апрельских показателей. Нефть шла морским путем и по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан».