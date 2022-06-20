Посол США в Азербайджане Ли Литценбергер распространил обращение в связи с со Всемирным днем беженцев.

Как сообщили в посольстве, в обращении говорится:

«Впервые в истории в последнее время число людей, вынужденных бежать от конфликтов, насилия, нарушения прав человека и преследований, превысило 100 миллионов. Этот показатель составляет более 1% численности мирового населения. Только в этом году война в Украине привела к тому. Что 8 миллионов человек были вынуждены покинуть страну и более 6,8 миллионов человек выехали из страны как беженцы. Многие знают о мучениях, с которыми столкнулись люди на почве конфликта трудностях, которым подверглись в Азербайджане и трудностях общин вынужденных беженцев.

Соединенные Штаты — единственная страна в мире, которая оказывает наибольшую гуманитарную помощь нуждающимся, включая беженцев, жертв конфликтов, вынужденно переселенных лиц (ВПЛ), лиц без гражданства и уязвимых мигрантов. Кроме того, Соединенные Штаты являются мировым лидером с 1975 года, приняв более 3,5 миллионов беженцев.

Здесь, в Азербайджане, мы инвестируем и поддерживаем сообщество вынужденно переселенных лиц. Уже более десяти лет мы инвестируем в сообщество ВПЛ через программы английского языка, а также деятельность USAID по развитию. По мере продолжения переселения мы продолжим поддерживать это сообщество.

Соединенные Штаты поддерживают право всех ВПЛ, включая беженцев, на добровольное возвращение в свои прежние дома по всему миру. Соединенные Штаты предоставили более 125 миллионов долларов помощи ВПЛ в Азербайджане с 1992 года и по-прежнему привержены поддержке этого сообщества. Эта адресная помощь детям включает строительство и ремонт школ, программы развития молодежи и программы изучения английского языка для общин ВПЛ. Кроме того, Соединенные Штаты оказывают Азербайджану гуманитарную помощь в разминировании для укрепления безопасности людей и оказания помощи сообществам ВПЛ в их усилиях по возвращению в свои дома.

Находясь прошлой осенью в Гяндже, я встретился с группой молодых студентов-внутренних переселенцев, изучающих английский язык в Американском уголке при поддержке посольства. Сегодня, во Всемирный день беженцев, я думаю о них и их будущем. Я надеюсь, что мы все сможем продолжать защищать и помогать беженцам, ВПЛ и сообществам, пострадавшим от конфликтов и стихийных бедствий» — говорится в обращении.