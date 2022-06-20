Австралия передала ВС Украины четыре бронетранспортера M113AS4. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение министра обороны страны Ричарда Марлза.

«Эти машины являются первыми из 14 обещанных Австралией», — указал Марлз в заявлении, опубликованном на сайте Минобороны страны.

Общий пакет австралийской военной помощи превышает 285 млн австралийских долларов ($198 млн). Туда входят бронеавтомобили Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотники и защитное снаряжение для солдат.