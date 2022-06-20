Глава МОК Томас Бах, выступая на внеочередном конгрессе Международной федерации плавания (FINA), который проходит в Будапеште, заявил, что время снимать санкции с российских спортсменов ещё не пришло.

«Наша позиция по санкциям и рекомендациям известна, не вижу смысла напоминать. Эти рекомендации мы вынуждены принять, при этом нельзя забывать о своей главной функции — объединяющей… FINA следует рекомендациям, ещё не время их снимать, но мы не можем забывать о дилемме: мы всемирная организация, спорт должен объединять», — заявил Бах.