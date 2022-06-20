Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что Украина ответит на российские удары по топливной инфраструктуре Украины.

«Оккупанты накапливают силы на Харьковском направлении, в Запорожской области. Снова обстреливали нашу топливную инфраструктуру – хотят усугубить ситуацию с горючим. Безусловно, будем и на это отвечать», – сказал президент.

Он сообщил, что на Донбассе сейчас идут «сверхжестокие бои».

«Российская армия применяет там больше артиллерии, больше наступательных сил. Но Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Красногоровка и другие горячие точки держатся. Люди такие у нас – держат. Держится наша армия. И я благодарен всем, чья сила сегодня – наша победа завтра», – добавил Зеленский.